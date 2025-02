Belgian Bullets glijden naar 9e plaats op EK bobslee

Na haar 8e plek in de monobob heeft Kelly Van Petegem op het EK boblsee nog een top 10-plaats in de wacht gesleept. Aan de zijde van Jienity De Kler gleed ze naar de 9e plek in Lillehammer (Noo).

Kelly Van Petegem en Jienity De Kler openden in de 1e run met een chrono van 52"94 en de 12e plaats. In de 2e run tikten ze aan na 53"7, goed voor een 16e plaats.



Met een totaaltijd van 1'46"01 eindigde het Belgische duo als 15e . Maar er deden in Lillehammer ook niet-Europeanen mee. Als je die wegstreept, prijken Van Petegem en De Kler op de 9e plaats.



De Belgian Bullets moesten 1"61 toegeven op de Duitse EK-winnaressen Laura Nolte en Leonie Kluwig (1'44"40).



Het hele podium kleurde trouwens Duits, met op de 2e plaats Kim Kalicki en Leonie Fiebig (+0"02) en op de 3e plaats Lisa Buckwitz en Kira Lipperheide (+0"30).



Regerend olympisch kampioene Nolte verstevigt zo haar leidersplaats in de tussenstand van de Wereldbeker, met 1.320 punten. Van Petegem staat 13e, met 636 punten.