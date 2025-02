Anthony Davis scoort én blesseert zich meteen bij de Dallas Mavericks

Na de veelbesproken trade met Luka Doncic heeft Anthony Davis vannacht zijn eerste wedstrijd gespeeld voor de Dallas Mavericks in de NBA. De 31-jarige topspeler hielp zijn nieuw team aan de overwinning tegen Houston (116-105), maar hij moest ook geblesseerd van het terrein.

Helaas viel de blessuregevoelige Davis meteen uit in zijn debuutmatch voor de Mavericks. Op het einde van het derde kwart speelden zijn lies en zijn quadriceps op.

Anthony Davis toonde meteen zijn kunnen in Dallas. Hij kwam tot 26 punten, 16 rebounds en 7 assists tegen Houston (116-105).

Toumani Camara en de Portland Trail Blazers hebben een 114-98-nederlaag geleden bij Minnesota. Camara stond als basisspeler 33 minuten op het parket en kwam daarin tot 8 punten en 7 rebounds.

De nederlaag maakt een einde aan de mooie reeks van 6 overwinningen op rij voor de Trail Blazers. Minnesota is na zijn derde zege op rij 5e in het westen, Portland blijft 13e.

Camara en co staan nu voor een dubbele confrontatie op bezoek bij Denver, de nummer 3 in het westen en vannacht met 105-122 te sterk voor Phoenix. MVP Nikola Jokic was weer op dreef bij de Nuggets met 26 punten, 11 rebounds en 9 assists.