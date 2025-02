Afsluiten in stijl: leider Kévin Vauquelin wint ook pittige slottijdrit in Bessèges, Dylan Teuns 3e

Een deugddoende dubbelslag voor Kévin Vauquelin. De Fransman greep gisteren al de macht in de Ster van Bessèges met een nummertje bergop, en zette zijn vormpeil vandaag extra in de verf met ook een zege in de afsluitende tijdrit. Vauquelin hield onder meer landgenoot Rémi Cavagna (2e) en een verdienstelijke Dylan Teuns (3e) achter zich.

Kévin Vauquelin heeft de puntjes op de i gezet in de Ster van Bessèges.



De Fransman maakte zaterdag al indruk met een krachttoer bergop en kreeg zo de leiderstrui in zijn bezit om de slottijdrit aan te vangen.



De Fransman van Arkéa-B&B was duidelijk een man met een missie in die opdracht tegen de klok. Elf kilometer met een knikje aan het einde: het deed Vauquelin stiekem al dromen van de eindwinst.



Alleen: kon hij op de vlakke aanloop in het zog van de grote motoren blijven?



Zo zette de Franse locomotief Rémi Cavagna al snel de richttijd: 15'26". Een tijd waar iedereen zijn tanden op stuk leek te bijten. Onze landgenoot Dylan Teuns - duidelijk toch ook al in vorm - kwam nog het dichtst met 15'28".



En zo was het wachten op de allerlaatste man, Vauquelin zelf, om eventueel nog voor een coup te zorgen. En jawel, met overmacht knalde de Fransman naar boven op het pittige slotstuk: 15'07 - bijna 20 seconden beter dan de rest.



Dat noemen ze dan een verdiende eindwinnaar. In het klassement heeft Vauquelin 1'22" voorsprong op Teuns en 1'35" op de Luxemburger Kevin Geniets.