"Sanne!": familie, concurrenten en zelfs Van der Poel maken versie van Clouseauhit Anne voor afscheidnemende Cant

De oorwurm Anne van Clouseau met een extra laagje. Speciaal voor de afscheidnemende Sanne Cant hebben familie, vrienden, maar ook concurrenten uit het veld hun krachten verenigd in een serenade voor de 15-voudige Belgische kampioene. Schrik niet als "Jouw carrière zou voor eeuwig moeten blijven duren" in je hoofd blijft hangen. Net als de boodschappen van Mathieu van der Poel en Paul Herygers.