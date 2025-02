Thomas Detry gaat na 2 rondes aan de leiding in de Phoenix Open

Thomas Detry (32) doet het uitstekend op het GPGA-golftoernooi Phoenix Open in de Verenigde Staten. Na twee rondes voert de tweevoudige olympiër het klassement aan in Scottsdale.

Met 12 onder par doet Thomas Detry momenteel 2 slagen beter dan de Amerikanen Michael Kim en Alex Smalley.

Detry opende zijn toernooi met 66 slagen (-5) in de eerste ronde, in de tweede ronde had 64 of twee slagen minder nodig.

Ei zo na sloeg hij een hole-in-one op de sfeervolle en beruchte baan 16. Het was een van zijn 8 birdies (een slag onder par).

De Phoenix Open is een toernooi met meer dan 9 miljoen dollar prijzengeld. De winnaar krijgt 1.656.000 dollar of 1.603.000 euro mee naar huis.

Boekt Detry in Scottsdale zijn allereerste overwinning in de hoog aageschreven PGA Tour?