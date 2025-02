Thomas Detry gaat aan de leiding in Phoenix Open

Thomas Detry (32) doet het uitstekend op het GPGA-golftoernooi Phoenix Open in de Verenigde Staten. Na twee rondes voert de tweevoudige olympiër het klassement aan in Scottsdale.

Met 12 onder par doet Thomas Detry momenteel 2 slagen beter dan de Amerikanen Michael Kim en Alex Smalley.

Detry opende zijn toernooi met 66 slagen (-5) in de eerste ronde, in de tweede ronde had 64 of twee slagen minder nodig.