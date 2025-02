PR, BR én de EK-limiet: Lisa Rooms en Ruben Verheyden kleuren recorddag, ook Carmoy sprint richting Apeldoorn

za 8 februari 2025 22:34

Een mooi weekend voor Ruben Verheyden en Lisa Rooms in Metz. Het Belgische duo verbeterde niet alleen hun persoonlijke records, maar scherpte ook het Belgische record aan én verzekerde zich van deelname aan het EK indoor in Apeldoorn. In Heist-op-den-Berg sprong Thomas Carmoy eveneens over de vereiste limiet.



Een knalprestatie van Ruben Verheyden in de indoormeeting te Metz. Onze landgenoot liep een ijzersterke 1500 meter en zette (alweer) een nieuw Belgisch record neer met een tijd van 3’34″49. Zes dagen geleden dacht Jochem Vermeulen (3’36″17) nog even de recordranking te mogen aanvoeren. Met zijn recordtijd werd hij in de race zelf tweede na de Marokkaan Anass Essayi, maar belangrijker: hij dook ook ruim onder de EK-limiet van 3’37″00 Eerder dit seizoen plaatste de 24-jarige atleet zich al voor het EK indoor op de 3.000 meter. En er was nog meer goed nieuws voor de Belgische atleten in Frankrijk: ook Lisa Rooms beleefde een topavond en liep de 3.000 meter in 8’47″74. Dat is twee tienden sneller dan haar vorige Belgische record, en net genoeg om ook de EK-limiet van 8’48″00 te halen. Elise Vanderelst strandde in dezelfde race net boven de limiet met een tijd van 8’50″92. Nog in Metz maakte Julien Watrin na twee jaar zijn comeback op de 400 meter, zijn eerste keer dus sinds hij herstelde van teelbalkanker. Het werd meteen een degelijke 46"68. Voor Apeldoorn is echter 46"20 vereist.

Ook EK voor Carmoy

Dichter bij huis werd er nog een EK-limiet gehaald.



Op het hoogspringgala van Heist-op-den-Berg vloog Thomas Carmoy over de lat die op 2 meter 24 lag. Dat is eveneens de limiet om deel te nemen in Apeldoorn. Kortom, het was een productieve dag voor de Belgische atleten.