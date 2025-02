Onterecht rood voor Verlinden? OHL-coach Coleman is snoeihard voor arbitrage: "Je moet het spelletje wel snappen"

Thibaud Verlinden had zijn eerste match wellicht anders voorgesteld. De vleugelspeler mocht meteen starten bij OH Leuven na zijn veelbesproken overstap van Beerschot, maar zijn debuut werd vooral gekleurd door een rode kaart. Rond het uur ging hij vol door op de enkel van Tzolis, al vond coach Coleman een uitsluiting veel te streng. "Club Brugge is een goeie ploeg en heeft geen extra hulp nodig."

"Tussen Thibaud en de speler die hij tackelde, was er nog niets gebeurd of geen incidentje gaande. Je kan weleens een ingreep verkeerd timen, maar er zat niets kwaadaardigs in."

"Oké, er was contact", opende Coleman. "Maar als je iets van voetbal kent, weet je wat een slechte tackle is en wanneer iemand voor de bal gaat. Je moet het spelletje wel snappen."

Het is al lang geen uitzondering meer: een trainer die na een twijfelachtige beslissing met scherp schiet richting de arbitrage. Gisteren was er al Besnik Hasi, vandaag had Chris Coleman het volgende nummertje getrokken.

"Ik ben dus teleurgesteld", klonk de trainer kwaad. "Hier komen is sowieso heel moeilijk, want Club Brugge is een erg sterk team. Club heeft van niemand hulp nodig, maar naar mijn gevoel ..."

"De voorbije twee weken kregen we twee keer een rode kaart. Op mijn leven, ik kan het echt niet begrijpen. Het is gewoon een slechte beslissing. Ik was in de eerste helft trouwens ook al teleurgesteld met heel wat beslissingen. De gele kaarten vlogen slechts in één richting."



De boodschap van Coleman aan de Belgische scheidsrechters was dan ook duidelijk.

"In dit cruciale deel van het seizoen moeten ze on point zijn, zoals wij dat ook moeten doen. Maar het is nu al twee weken op rij dat ze dat niet zijn en daar worden wij voor gestraft."

"Dit is een hele goeie competitie. Ik ben hier nog maar net, maar weet dat nu al. Alleen: als we deze competitie nog wat meer willen promoten en verbeteren, moeten de refs gewoon beter worden."