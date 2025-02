Longo Borghini duldt geen tegenstand op Jebel Hafeet en mag morgen UAE Tour op haar naam schrijven

Gisteren was Elisa Longo Borghini eigenlijk al de grote winnares van de dag. De ritzege was na een waaierspektakel dan wel voor Lorena Wiebes, de Italiaanse kampioene veroverde in één klap wel anderhalve minuut op de concurrentie.

Met een gerust gemoed kon ze vandaag dus de belangrijkste etappe aanvatten. De finish op Jebel Hafeet is niet van de poes, maar Longo Borghini toonde opnieuw dat haar benen vroeg op het jaar al dik in orde zijn.

Ze ging er op 3 kilometer van de top vandoor en liet zich niet meer terugfluiten. Haar landgenote Silvia Persico bolde ruim een halve minuut later over de streep.

In het klassement heeft Longo Borghini op die manier een meer dan comfortabele voorsprong uitgebouwd. Ze neemt de leiderstrui over van Wiebes. In de vlakke slotetappe van morgen komt ze zonder pech niet meer in de problemen.

De Italiaanse staat zo op het punt om Lotte Kopecky op te volgen. De wereldkampioene is er dit jaar niet bij.

Nog een leuk extraatje: Longo Borghini bezorgt haar nieuwe ploeg meteen een thuiszege. Sinds dit jaar komt ze uit voor UAE Team ADQ, een zege in de UAE Tour is dus mooi meegenomen.