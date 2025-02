Kelly Van Petegem glijdt in haar monobob naar achtste plaats in EK-uitslag, goud voor Duitse Nolte

Kelly Van Petegem is in het Noorse Lillehammer als achtste geëindigd op het EK bobslee. Dat kampioenschap viel samen met een wereldbekermanche, waarin onze landgenote 15e werd. In de gefilterde uitslag, zonder niet-Europeanen, schoof ze dus nog 7 plekken op.

De wereldbekermanche in het Noorse Lillehammer kreeg zaterdag een extra randje, want de wedstrijd gold tegelijk als Europees kampioenschap.

Kelly Van Petegem verdedigde de Belgische eer in haar monobob. De 25-jarige eindigde 16e in haar eerste run en 15e in haar tweede run, goed voor een totaaltijd van 1'50"35.

Met die prestatie belandde Van Petegem op plek 15 in de daguitslag, maar voor haar stonden nog wel een pak niet-Europeanen. Zo was de dagzege voor de Australische Breeana Walker en de Amerikaanse Kaysha Love, beiden met een zelfde totaaltijd van 1'49"14.

Van Petegem schoof in de gefilterde EK-uitslag, met enkel de Europese deelneemsters, nog op naar plek 8. Het goud was voor de Duitse Laura Nolte, derde in de manche.

Volgend weekend staat in Lillehammer ook nog de laatste WB-manche van het seizoen op de agenda. In maart is er ook nog het WK in het Amerikaanse Lake Placid.