IN BEELD - Grote tifo, aangepast truitje en optreden van Ceulemans: Jan Breydel eert Gouden Schoen Vanaken

Dat Club Brugge de grote winnaar was tijdens het gala van de Gouden Schoen, zal iedereen geweten hebben. Voor de aftrap tegen OH Leuven werden de laureaten Hans Vanaken, Simon Mignolet en Nicky Hayen nog eens uitbundig gevierd. Jan Ceulemans was de ceremoniemeester met dienst. Bekijk de beelden hieronder.