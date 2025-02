Geen Belgische Champions League-triomf: Borgerhout/Groen-Wit verliest van oppermachtige Nederlanders

De Nederlandse kampioen PKC/Vertom heeft zijn derde opeenvolgende Champions League korfbal mogen bijschrijven. De Europese topclub versloeg in de finale in Lissabon de Belgische kampioen Borgerhout/Groen-Wit met 28-15.

Tegen de overmacht van de Nederlandse titelverdediger was niets te doen. Onze landgenoten van Borgerhout/Groen-Wit probeerden wel hun mannetje te staan, maar al snel werd het verschil duidelijk in de finale van de Champions League.

PKC staat al decennia bekend als een van de beste Europese korfbalclubs. Het won de Europa Cup, de voorloper van de Champions League, tussen 1985 en 2016 acht keer. Een record.

Sinds de oprichting van de Champions League korfbal, in 2023, is dit de derde eindzege op rij. Vorig jaar ging toenmalig Belgisch kampioen Boeckenberg in de eindstrijd met 25-17 voor de bijl.