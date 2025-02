Breezy Johnson verrast met WK-goud op de afdaling, Lindsey Vonn 15e

De Amerikaanse skiester Breezy Johnson (29) heeft voor het eerst een wedstrijd op het allerhoogste niveau gewonnen. Nota bene op het WK in Saalbach (Oostenrijk) zette ze de snelste chrono neer. Haar landgenote Lindsey Vonn skiede de 15e tijd op de Zwölferkogel.

De favorietes gaven niet thuis. De Italiaanse skiester Federica Brignone moest vrede nemen met de tiende plaats, haar landgenote Sofia Goggia werd zestiende. Lara Gut-Behrami uit Zwitserland ging in de fout en zette geen resultaat neer.

De 29-jarige Amerikaanse is geen onbesproken atlete. Ze skiet nog maar twee maanden in competitie sinds een dopingschorsing.

Voormalig wereldkampioene Lindsey Vonn (40) was ook van de partij in haar comebackseizoen. De Amerikaanse ster had bijna 2 seconden meer nodig dan haar landgenote Johnson en werd zo 15e op de Zwölferkogel van Saalbach.

Vonn skiede haar eerste WK-afdaling sinds ze in 2019 brons pakte.