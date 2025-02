"Wie dit voorspelde, had ik gek verklaard": Nieuwenhuis dolblij met verlossing na rampperiode met gordelroos

Wie had dit enkele maanden geleden durven te voorspellen? Joris Nieuwenhuis zelf in elk geval niet. Na heel wat pijnlijke maanden door gordelroos, boekte hij vandaag zijn eerste zege van het seizoen. "Deze overwinning doet zo veel deugd", straalde de Nederlander voor de camera van Play Sports in Middelkerke.

"Ik had het echt niet verwacht. Als je dit een paar maanden geleden had voorspeld, had ik je voor gek verklaard", grapte hij. "Ik ben echt heel blij."

Maar moeilijk gaat ook, toonde hij deze namiddag met zijn overwinning in Middelkerke. "En dat doet heel veel deugd. Ik wist wel dat dit een rondje was dat mij heel goed lag, maar heb er eigenlijk geen woorden voor."

Gordelroos, dat was maandenlang de kwelduivel van Joris Nieuwenhuis . Door de huidziekte viel bijna het volledige crossseizoen van de Nederlander in het water.

De Nederlander van Ridley voelde zich vandaag duidelijk weer zoals het hoort. Met verschillende prikjes zette hij de toon, uiteindelijk zorgde hij met een straffe stoot in het zand voor de verlossing.

"De voorbije weken ging het ineens weer goed en dat gaf me vertrouwen", legde hij uit. "Ik had vandaag ook nooit het gevoel dat ik alles al gegeven had, ik wist dat ik nog wat overhad."

"Ik kon alleen niet goed inschatten wat die mannen van Pauwels Sauzen-Cibel nog over hadden. Ze probeerden wel iets te doen, maar dat gaf me net kracht om hen voor te zijn."

"In de laatste zandstrook dacht ik nog even dat het spannend zou worden, maar in de laatste honderden meters had ik het wel door natuurlijk. Dit is gewoon super vet."