Zelfs Mertens en Vertonghen kijken met open mond toe: de onbekende revelatie die Masters of Madness in vuur en vlam zet

za 8 februari 2025 08:37

Iedere show heeft een ster nodig. In Masters of Madness is dat voorlopig geen ex-prof of BV, maar wel Mo Azdad (22). De nobele onbekende uit 2e provinciale zet de zaal in vuur en vlam met onnavolgbare dribbels. Zorgt het straks voor een springplank naar een voetbalsprookje? "Wanneer mensen zeggen dat ik een toffe gast ben, raakt dat me meer dan een compliment over mijn acties", vertelt de speler van FC Paniekvoetbal.

Eén flits volstond om elke toeschouwer te betoveren. Het openingsduel in Masters of Madness is nog maar een paar minuten aan de gang wanneer duidelijk wordt dat de ranke nummer 34 van FC Paniekaanval iets speciaals heeft. Met sprankelende dribbels glijdt hij langs elke tegenstander, bovendien toont de smaakmaker zich ook nog beslissend met doelpunten en assists.

In de tribunes zijn zelfs Jan Vertonghen en Dries Mertens onder de indruk - zij zijn nochtans wat voetbaltalent gewend. Achteraf toont ook Erik Van Looy, coach van de tegenstander, zijn bewondering bij een handdruk: "Fantastisch gespeeld, man!"

Zijn naam? Mo Azdad - in het normale voetbalcircuit uitblinker bij de bescheiden tweedeprovincialer Sporting Kampenhout. Al krijgt hij daar minder reacties op zijn knalprestaties dan na de start van Masters of Madness. "Mijn Instagram is sinds het begin van de uitzendingen aan het ontploffen", lacht de smaakmaker, die uitgeroepen werd tot MVP van de eerste speeldag. "Ik krijg heel veel positieve berichtjes. Ook tijdens de opnames kwamen mensen me complimenten geven over mijn acties. Zoals Jan Vertonghen en Dries Mertens, de man van mijn coach Kat. Het doet natuurlijk iets met je als legendes van het Belgische voetbal dat doen. Maar eerlijk? Het raakte me nog meer dat mijn ploegmaats van Masters of Madness, die uitgroeiden tot goeie vrienden, zeiden dat ik een toffe gast ben."

De laatste test was een wedstrijdje en daar heb ik me eens goed uitgeleefd. Mo Azdad

Wanneer Azdad praat over zijn deelname aan het gloednieuwe format verschijnt een brede glimlach op zijn gezicht. En zeggen dat hij bijna niet door de selecties was geraakt... "Een vriend had me de inschrijvingslink gestuurd", doet de dribbelaar zijn verhaal. "Alleen had ik op de dag van de trials ook een wedstrijd (lacht)." "Daarom veegde er ik tijdens de looptest een beetje mijn voeten aan. Maar de laatste test was een wedstrijdje en daar heb ik me eens goed uitgeleefd."

Mo Azdad was bijna niet door de selecties geraakt.

Hulp van Gillet

Wie Azdad aan het werk ziet, kan bijna niet geloven dat er tijdens zijn jeugdjaren geen enkele Belgische club uit de hoogste reeksen aanklopte. We hebben al veel mindere spelers in de jeugd van pakweg Anderlecht zien lopen.



Maar het parcours van de sensatie liep langs KFC Vilvoorde, Diegem, Londerzeel, Woluwe-Zaventem en nu Sporting Kampenhout uit tweede provinciale. Waarom speelt Azdad, die ook zaalvoetbal speelt bij Proost Lierse, in godsnaam niet op een hoger niveau? "Het is de opmerking die ik tot dusver al het meest gekregen heb", grijnst hij. "Kijk, ik ben tijdens mijn jeugd altijd heel klein qua lengte geweest. Pas op late leeftijd kreeg ik mijn groeispurt. Dat zorgde voor veel fysieke kwaaltjes. Ik kreeg wel aanbiedingen van ploegen uit hogere reeksen, maar ik wilde mij eerst bewijzen bij Kampenhout." "Alle puzzelstukjes vallen dit seizoen perfect in elkaar: de coach, mijn ploegmaats, mijn vorm... (trots) Ik ben uitgeroepen tot de beste speler van de heenronde en kreeg al enkele aanbiedingen van andere ploegen." "Waar mijn plafond ligt? The sky is the limit! Je weet nooit wat er allemaal kan gebeuren. Ik wil gewoon zo hoog mogelijk geraken."

Guillaume Gillet hoor ik nog elke dag, hij heeft gezegd dat hij me wil helpen met mijn carrière. Mo Azdad

De aanbidder van voetballers zoals Eden Hazard, Hatem Ben Arfa en Mbark Boussoufa heeft er dankzij zijn Masters of Madness-avontuur alvast enkele believers met een contactenboekje bij. "Onze kapitein - en eigenlijk ook T3 - Guillaume Gillet (ex-speler van onder meer Anderlecht en KAA Gent, red.) hoor ik nog elke dag. Hij heeft me gezegd dat hij me wil helpen. Het is geweldig dat iemand met zijn carrière zoiets voor me doet - Guillaume is een prachtmens." Met evenveel lof strooit de joviale Azdad voor zijn coaches Kat Kerkhofs en Bockie De Repper. "Voor het toernooi had ik al gezegd dat zij mijn favoriete trainersduo waren (lacht). Puur omdat ze zo weinig van tactiek kennen, wist ik dat ze er alles aan zouden doen om het plezant te maken." "Dat is ook gebleken. Samen met mijn ploegmaats zijn we echt een grote vriendengroep geworden. Ik had nooit gedacht dat ik het na de opnames zo zou missen." En wie weet waar dit avontuur Azdad nog brengt...

Azdad met zijn coach Kat Kerkhofs en Dries Mertens.