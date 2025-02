7 februari 2010. Die datum zal Kevin De Bruyne zich wellicht nog goed herinneren. Exact 15 jaar geleden maakte het toen 18-jarige talent zijn allereerste doelpunt uit zijn profcarrière. Hij scoorde de enige goal in de topper tegen Standard. De schoonheid was een voorafspiegeling van wat later nog allemaal zou volgen. Ontdek zijn beauty hieronder.