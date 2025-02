Vandenbempt over bekerfinale: "Anderlecht verdient het op basis van heenmatch, komt er klacht van Antwerp?"

Maar Odoi gooide de bal redelijk hard terug naar de spelers van Anderlecht in de dug-out. Daarvoor krijg je ook een gele kaart. Hij is bijna 37, maar op het veld gaat het licht af en toe uit. Alleen gaf ref Jasper Vergoote geel aan Leoni, stak die kaart weer weg en deed er een tijd over om die tweede, terechte gele kaart aan Odoi te geven.

Ze zijn bij Antwerp gefrustreerd en er klinkt dat de wedstrijd mogelijk herspeeld moet worden. Maar dan zal er nog veel water naar de zee moeten vloeien, denk ik. Het probleem situeerde zich iets voor de rust. Odoi , die een goal had gemaakt en al geel had gekregen, wilde een inworp nemen voor de dug-out van Anderlecht . Anderlecht-speler Leoni gooide een extra bal op het veld: zeer onsportief en die kreeg daar geel voor.

Het vermoeden bij Antwerp is dat de VAR daarvoor is tussengekomen en dat hem heeft ingefluisterd. Dat is tegen de regels en mag eigenlijk niet.



Er is ons gezegd dat Antwerp de communicatie tussen VAR en ref gaat opvragen - want die is beschikbaar - om te zien of het via de VAR is gekomen.



Een andere mogelijkheid is dat het de vierde ref is geweest, die hem gesignaleerd heeft dat hij Odoi geel moet geven. En dat is dan wel weer toegelaten.



Als blijkt dat de VAR dat gedaan heeft, moet Antwerp ook nog klacht indienen en dan zou het eventueel kunnen dat die wedstrijd herspeeld wordt. Maar dan kan het zijn dat we al in 2026 zijn, zeg ik met een boutade. Want zo snel gaat het allemaal niet...