Van Gerwen wint beladen thriller tegen Littler, maar Humphries heerst op eerste speeldag Premier League darts

vr 7 februari 2025 07:58

Humphries is de eerste leider in de Premier League.

Luke Humphries heeft meteen de toon gezet op de eerste avond van de Premier League darts. De nummer 1 van de wereld won in Belfast de eerste speeldag na 6-1-winst in de finale tegen Chris Dobey. In de eerste ronde won Michael van Gerwen een beladen thriller van Luke Littler, na de prikjes van de voorbije dagen.

In het Noord-Ierse Belfast is donderdag de Premier League, het belangrijkste competitieformat in het darts, van start gegaan. Zonder Belgen, want Dimitri Van den Bergh en Mike De Decker kregen geen wildcard van de PDC. Voor de start van de Premier League had Michael van Gerwen woensdag nog voor opschudding gezorgd. De Nederlander had wereldkampioen Luke Littler op de vingers getikt omdat hij veel te laat op een persbabbel was komen opdagen. "Ik neem het hem niet kwalijk, want hij heeft gelijk", was donderdag de repliek van het tienerfenomeen. "Ik ben 18 nu, ik ben verantwoordelijk voor mijn daden. Maar ik ga niet te veel spreken, dat doe ik wel met mijn pijlen." Het zette de zenuwen strak voor de eersterondewedstrijd tussen Van Gerwen en Littler, die door het "akkefietje" elk hun beste niveau leken te halen. Uiteindelijk trok Van Gerwen na een thriller aan het langste eind, ondanks een gemiddelde van 113,91 (!) van Littler.