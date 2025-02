Toumani Camara domineert de borden tegen Sacramento en blijft maar winnen met Portland

Het gaat Toumani Camara en de Portland Trail Blazers de laatste weken voor de wind in de NBA. Tegen de Sacramento Kings wonnen de Blazers al hun zesde wedstrijd op een rij. Camara speelde offensief een bescheiden partij met 4 punten, maar was defensief opnieuw onverzettelijk en liet met 14 rebounds een persoonlijk record optekenen.

Sinds de Portland Trail Blazers in 2023 sterspeler Damian Lillard zagen verkassen naar Milwaukee, onderging het team een make-over. Maar na lang zwoegen (en veel nederlagen) lijkt de mayonaise eindelijk te pakken bij de vernieuwde Blazers.

Na een matige seizoensstart is Portland helemaal onder stoom gekomen. Op 20 januari begonnen Toumani Camara en co. met winst tegen Chicago aan een straffe reeks. Sindsdien won het in 10 wedstrijden maar liefst 9 keer.

Ook vrijdag behaalden de Blazers een zege: de Sacramento Kings, met nieuwkomer Zach LaVine, gingen met 108-102 voor de bijl. Het team van coach Chauncey Billups blijft met die zesde zege op een rij zo "the hottest team in the league".

Met een 13e plek in het Westen, op amper twee zeges van de tiende plek, lijkt het jonge team van Portland ondertussen zelfs helemaal mee in de running voor een plekje in de play-ins.

De heropleving dankt Portland ook voor een groot deel aan Toumani Camara. Onze landgenoot lijkt in zijn tweede jaar al een van de beste verdedigende wings in de hele NBA én zette dit seizoen ook offensief grote stappen.

Tegen Sacramento kende Camara aanvallend dan wel een offday - amper 4 punten uit 13 shots - maar defensief was onze landgenoot opnieuw zijn indrukwekkende zelve. Ook aan de borden domineerde Camara vrijdag. Met 14 rebounds liet hij een persoonlijk record optekenen.