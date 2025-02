Soudal-Quick Step rijdt Ronde van Rwanda niet: "Geen 20 man uitsturen als er geen absolute garantie op veiligheid is"

vr 7 februari 2025 18:08

Soudal-Quick Step heeft de knoop doorgehakt en neemt over 2 weken niet deel aan de Ronde van Rwanda (23 februari-2 maart). "Alles begint met het veiligheidsadvies van Buitenlandse Zaken", licht CEO Jurgen Foré de beslissing toe. Er heerst onrust in de regio met een oplaaiend gewapend conflict net over de grens in Oost-Congo.

Het gewapende conflict tussen de M23-rebellen en het Congolese leger kostte ondertussen al het leven aan een kleine 3.000 mensen.



Gisteren bevestigde de organisator van de wedstrijd dat de Afrikaanse rittenkoers gewoon zal doorgaan. Het was vooral frappant dat het parcours niet werd aangepast.



De finish van rit 3 en de start van rit 4 is Rubavu, een stad op amper 10 km van Goma, het epicentrum van het conflict.



"We willen vooral geen politieke uitspraken doen. Zoals in ieder conflict zal er een dieper liggende oorzaak zijn", vertelt Foré aan onze redactie.



Hij kijkt uitsluitend naar de veiligheid. "Wij zijn vanaf maandag naar het advies van Buitenlandse Zaken beginnen te kijken en dat toont toch een aantal aandachtspunten. Vooral voor de regio met de grens met Goma."

Ik merkte ook bij de staf dat er een terechte bezorgdheid was. CEO Jurgen Foré van Soudal-Quick Step

Soudal - Quick Step zou met een gemengd team van Development- en WorldTour-renners deelnemen. "Ik ben nu in het Development-kamp in Spanje, waar het merendeel van de renners en staf daar toch mee bezig was."



"We hebben gisteren de situatie bekeken. Die start en aankomst in het risicogebied, waar ook ons hotel gelegen is, baarde ons toch wat zorgen."



"Ik merkte ook bij de staf dat er terechte bezorgdheid was. Uiteindelijk hebben we de beslissing genomen om geen 20 mensen naar daar te sturen, als er geen absolute garantie is dat dat op een veilige manier kan."



"We hebben ons gebaseerd op het reisadvies. Er is geen negatief reisadvies voor Rwanda, maar wel voor die regio. Als dat dan de plaats is, waar je met je mensen moet verblijven..."



Een aanpassing van het traject had mogelijk kunnen helpen. "We hebben dinsdag in interactie met de organisatie en de UCI gevraagd om eventueel een aanpassing te doen van het rittenschema."



"De reactie daarop was dat ze het rittenschema niet zouden aanpassen en de veiligheid zouden garanderen, maar dat was voor ons onvoldoende."



O Gran Camino is alternatief

Zo'n beslissing neem je natuurlijk niet licht. "En het is ook jammer, want we hebben heel wat jongens die naar die internationale wedstrijden hadden uitgekeken. Die zijn ondertussen al een paar maanden aan het trainen. Sommigen hadden ook de draad weer opgepikt na de examens."



"We houden ook de beste herinneringen over aan onze voorgaande deelnames aan de Ronde van Rwanda, als een prima georganiseerde internationale wedstrijd in een fijn land met veel wielersupporters."



"We hadden voor deze editie een mooie ploeg samengesteld. Het is nu een beetje herschakelen. Gelukkig hebben we een alternatief gevonden."



Dat wordt O Gran Camino, de Spaanse rittenkoers van 26 februari tot 2 maart. "We zijn die mensen dankbaar dat we daar aan de start mogen komen."



"We hebben een plan-B uitgewerkt, dat nu eigenlijk wel een goede oplossing is."



"Het WK is zaak van Buitenlandse Zaken, Belgian Cycling en Rwandese overheid"