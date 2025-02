Rennersvakbond CPA reageert na incidenten Ster van Bessèges: "We moeten de kleinere organisatoren helpen"

Zowel de 2e als de 3e rit van de Ster van Bessèges werden ontsierd door een voertuig die op het parcours reed. In de 2e rit was Maxim Van Gils het grootste slachtoffer na de val die veroorzaakt werd door een auto.



In de 3e etappe had het peloton er genoeg van en werd de koers een poos geneutraliseerd. Toen het peloton zich toch weer op gang trok, was dat met 8 minder.



"Na de situatie van de afgelopen dagen zal de CPA binnen SafeR een nieuw document opstellen voor de belangrijkste wedstrijdorganisatoren, waarmee zij hun kennis kunnen delen met de kleinere organisatoren", schrijft de voorzitter van rennersvakbond CPA Adam Hansen op X.



SafeR is een onafhankelijke organisatie die is opgericht om de veiligheid in het wegwielrennen te verbeteren. "We hebben momenteel de 4 grootste wedstrijdorganisatoren binnen SafeR: RCS (Giro-organisator), Unipublic (Vuelta), ASO (Tour) en Flanders Classics."



"We moeten de kleinere organisatoren helpen en ondersteunen bij het organiseren van wedstrijden. Er zou geen verschil mogen zijn qua organisatie van een wedstrijd. Het enige verschil zou in het parcours en het wedstrijdformat mogen liggen."