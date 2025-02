Referee Department countert woede van Antwerp na bekerduel: "VAR kwam niet tussen bij rood Odoi"

Bij Antwerp waren ze misnoegd na het 2-2-gelijkspel tegen Anderlecht en de uitschakeling in de Beker van België als gevolg. Vooral over de 1-1 van Yari Verschaeren en de rode kaart van Denis Odoi een paar minuten later waren ze niet te spreken. Ze vermoedden dat de VAR tegen het reglement in was tussengekomen om Odoi een tweede gele kaart te geven. Daarop heeft het Professional Referee Department (PRD) nu gereageerd. In een statement wil het duidelijkheid scheppen over enkele beslissingen van scheids Jasper Vergoote. Eerst wil het wel nog benadrukken hoe belangrijk de principes van respect en open dialoog zijn tussen de clubs en het PRD. Daarna laat het weten dat het PRD "zijn officials volledig steunt". "Jasper Vergoote en het hele scheidsrechtersteam hebben de juiste beslissingen gemaakt, maar het PRD wil wel wat extra duiding geven bij de volgende gebeurtenissen."

Eerst gaat het over het doelpunt van Yari Verschaeren. "Het doelpunt werd correct toegewezen. De VAR vond geen duidelijk bewijs van een mogelijke handsbal bij de controle. In zo'n geval wordt de beslissing op het veld gevolgd."



Daarna weerlegt het PRD dat er communicatie was tussen de scheidsrechter en de VAR bij het geven van de tweede gele kaart aan Odoi. "De eerste gele kaart was een tactische fout waarbij een veelbelovende aanval werd gestopt. De tweede was een ongecontroleerde reactie, waarbij de beslissing enkel gemaakt werd samen met de assistenten op het veld, niet met de VAR."



Ook een mogelijke penalty voor Antwerp werd juist niet gegeven. "Ludwig Augustinsson krijgt een onverwachte en botsende bal tegen zijn arm in de zestien, maar zijn arm bevindt zich in een natuurlijke positie en er is geen beweging naar de bal toe."



Afsluitend wil het PRD nog eens benadrukken dat het gedrag na de wedstrijd richting de scheidsrechters niet door de beugel kan.



"Toen ze het veld verlieten, werden ze bekogeld met vloeistoffen en objecten. Iets onacceptabel wat een totaal gebrek aan respect toont. Samen moeten we de integriteit en het beeld van het Belgische voetbal beschermen."