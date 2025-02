Oostenrijkse is opvolgster van Kim Meylemans op het EK skeleton, Aline Pelckmans eindigt als 20e

Op het EK skeleton in Lillehammer, in Noorwegen, is Aline Pelckmans 20e geworden. De overwinning ging naar Oostenrijk met Janine Flock. Vorig jaar werd Kim Meylemans Europees kampioene, maar dit jaar kon ze haar titel niet verdedigen door een hersenschudding na een val op training.

Vorig jaar schreef ze Belgische skeletongeschiedenis met een gouden plak op het EK, maar dit jaar kon Kim Meylemans dat kunststukje niet herhalen.



Na een val op training had ze nog last van een hersenschudding, waardoor ze niet aan de start stond in Lillehammer.



Wel aan de start: Aline Pelckmans. Onze 22-jarige landgenote pakte 3 weken geleden brons op het WK skeleton voor junioren.



In Noorwegen eindigde ze vandaag als 20e. De Europese titel ging naar Oostenrijk. Janine Flock haalde het voor de Britse Amelia Coltman en de Nederlandse Kimberley Bos.



Het WK vindt volgende maand plaats in Lake Placid.