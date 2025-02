Met Belgisch Record voor Vanotterdijk op 100 meter rugslag: herbekijk dag 2 van de Flanders Swimming Cup

BR voor Vanotterdijk op 100 meter rugslag

Wie anders? Roos Vanotterdijk heeft tijdens de Flanders Swimming Cup in het Antwerpse Wezenbergbad haar eigen nationaal record op de 100 meter rugslag verbeterd.



De twintigjarige Limburgse tikte aan na 58"97. Ze bleef 65 honderdsten van een seconde onder dan haar vorige recordtijd (59"62). Die dateerde van februari 2023, ook in Antwerpen.



Vanotterdijk finishte in de A-finale met een ruime voorsprong op Fleur Verdonck en de Turkse Zulal Zeren. De Limburgse heeft ook de Belgische records (in groot bad) van de 100 meter vrije slag, de 50 meter rugslag en de 100 meter vlinderslag op haar naam staan.



Vanotterdijk won zaterdag in Antwerpen ook de 50 meter vlinderslag. Ze bleef met haar tijd van 25"95 twee honderdsten van een seconde boven haar persoonlijk record (25"93).