Marco Odermatt vinkt met wereldtitel op de Super-G laatste vakje op zijn bingokaart af

Marco Odermatt heeft op het WK alpineskiën in Saalbach (Oos) de wereldtitel in de Super-G veroverd. De Zwitser heeft na zijn eerdere titels op de afdaling en de reuzenslalom nu goud veroverd in de drie disciplines waaraan hij deelneemt. De 27-jarige Odermatt was meer dan een seconde sneller dan de Oostenrijker Raphael Haaser en de Noor Adrian Sejersted.

Marco Odermatt is al enkele jaren de beste mannelijke skiër ter wereld. De Zwitser had op het vorige WK in 2023 goud veroverd op de afdaling en de reuzenslalom. Enkel een titel op de Super-G, de derde discipline waaraan hij deelneemt (hij skiet geen gewone slalom), ontbrak nog.

Dat vakje kon hij vandaag op het WK in Saalbach afvinken. De 27-jarige Zwitser vloog naar beneden en zette met 1'24"57 de scherpste tijd op de tabellen. Daarmee was hij een seconde sneller dan de Oostenrijker Raphael Haaser en 1,15 seconde sneller dan de Noor Adrian Smiseth Sejersted.

De Oostenrijker Vincent Kriechmayr, in 2021 nog wereldkampioen Super-G, strandde net naast het podium. De Canadese titelverdediger James Crawford, in 2023 nog verrassend de winnaar, stelde teleur met de 27e plek.

Odermatt heeft nu drie wereldtitels op zijn palmares. Op de Winterspelen van 2022 in Peking snelde hij naar de olympische titel op de reuzenslalom. Bij de vrouwen was gisteren de Oostenrijkse Stephanie Venier voor eigen volk de beste op de Super-G.

Het WK opende dinsdag met de gemengde parallelle slalom. Daarin ging de titel naar Italië. Zaterdag staat in Saalbach de afdaling voor vrouwen op de agenda, zondag is de afdaling voor mannen voorzien. Volgende week volgen nog, telkens voor vrouwen en mannen, de combiné per ploeg, reuzenslalom en slalom.