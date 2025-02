Laait discussie over "hookless velgen" weer op na bizarre val in de Ster van Bessèges?

vr 7 februari 2025 11:37

De 2e etappe in de Ster van Bessèges gisteren werd niet alleen ontsierd door een valpartij nadat een auto op het parcours was beland, ook in de massasprint was er een incident. Marc Brustenga (Equipo Kern Pharma) kwam in de spurt ten val. Schijnbaar niet na een contact met een collega, maar een ontplofte tube zou de boosdoener geweest zijn. Brengt het een aandachtspunt weer bovenaan de agenda?

Marc Brustenga deed gisteren een gooi naar een ereplaats in de 2e etappe van de Ster van Bessèges, maar de onfortuinlijke renner van Equipo Kern Pharma stapte met een beschadigde fiets en een gekneusd lichaam over de finish in Marguerittes. In volle sprint maakte de Spanjaard plots een zwieper en werd hij richting de dranghekken gekatapulteerd. Iedereen vermoedde dat Brustenga het achterwiel van een andere renner had aangetikt, maar de beelden lijken aan te sturen op een andere piste. Wie onderstaande video bestudeert, ziet bij de luchtbeelden van de sprint namelijk dat het achterwiel van Brustenga - zonder contact - ontploft. Scroll naar 42 seconden om de explosie te zien.

Het witte goedje dat vrijkomt bij het incident, doet vermoeden dat de tubeless band van Brustenga lek gesprongen is. Bij een tubeless bandensysteem is een binnenband overbodig. De band bestaat uit onder meer een specifieke velg, een aangepaste buitenband en vloeibare latex. Het systeem vermindert de rolweerstand, verhoogt het comfort en verkleint de kans op lekke banden. Kleine gaatjes worden namelijk gedicht door de vloeibare latex. Denk aan hoe Sonny Colbrelli de moddereditie van Parijs-Roubaix in 2021 won ondanks een lekke band.

Marc Brustenga vliegt het decor in.

Maar bij Brustenga kon het witte goedje de lekke band duidelijk niet vermijden. Meer nog: vanuit het niets spatte de latex uit de achterband. Brustenga sleurde gelukkig niemand mee in zijn crash en zou het, op vele schaafwonden en kneuzingen na, nog vrij goed stellen. Maar wat heeft zijn klapband nu veroorzaakt? Beelden van Brustenga aan de finish tonen dat de band van de velg is geschoten, maar het lijkt een verhaal zoals "de kip of het ei". Wat is er eerst gebeurd? Bleef de band niet op de velg zitten en is Brustenga daardoor gevallen of kwam de schade er pas nadat hij de controle over zijn fiets was verloren?

De Spanjaard zou geen zware blessures opgelopen hebben.

Flashback naar De Gendt?

Of er een verband is met de crash van Thomas De Gendt in de UAE Tour van 2024, is nu nog niet duidelijk, maar de val roept veel vragen en nare herinneringen op. In die rittenkoers kwam De Gendt plots ten val: zijn binnenband was losgekomen en het schuim, dat voor een extra buffer moet zorgen, deed zijn voorvork blokkeren. De UCI opende daarop een onderzoek naar de nieuwe techniek in het peloton waarbij de banden niet meer vastgemaakt worden aan de velg: de hookless velgen. Normaal gezien wordt een fietsband met een soort gebogen randje (de "hook") vastgehaakt aan de velg. Die techniek zorgde ervoor dat de band niet van de velg zou springen. Maar door nieuwe technieken waren die randjes niet langer noodzakelijk, dachten de constructeurs. Bovendien zouden banden met dit "haakloze" systeem goedkoper worden en de fietsen lichter. Als derde voordeel wordt een betere aerodynamica aangestipt, wat naar verluidt zelfs een bonus van 10 watt zou opleveren.

Thomas De Gendt maakte een gelijkaardige crash mee.

Wat ik de meest zorgelijke ontwikkeling vind? De combinatie tubeless-hookless. Daar ben ik bang voor. Thomas De Gendt in De Rode Lantaarn

Of dat allemaal opweegt tegenover de veiligheid op de fiets, is nog maar zeer de vraag. Toevallig gaf De Gendt er enkele dagen geleden zelf nog een duidelijk antwoord op in een podcastaflevering van De Rode Lantaarn. "Wat ik de meest zorgelijke ontwikkeling vind? De combinatie tubeless-hookless", antwoordde hij zonder verpinken. "Daar ben ik bang voor." "Een normale velg heeft haakjes om de band vast te houden, bij hookless heb je een rechte wand waardoor de band er gewoon in zit. Bij een lekke band kan die er dan heel makkelijk afgaan." "De combinatie met tubeless kan valpartijen veroorzaken. Dat is dus ook bij mij gebeurd. Voor mij hoeven zulke ontwikkelingen niet per se." "Fietsfabrikanten zoeken altijd naar iets nieuws, want ze moeten dat kunnen verkopen. Maar het is niet altijd de veiligste oplossing." "Veel zaken worden richting de renners geduwd, maar ze zijn dan nog niet voldoende getest. Wij zij vaak de eerste testpersoon."