Kim Meylemans hoopt vurig op afgewerkte baan in Cortina: "Maar ik wil niet in chaos terechtkomen"

vr 7 februari 2025 11:51

Winterspelen in Italië of in de Verenigde Staten? Voor skeletoni Kim Meylemans is die vraag brandend actueel een jaar voor de start van de Winterspelen 2026. Meylemans zelf hoopt op Italië. "Maar Lake Placid is een goed alternatief."

Raakt de bobslee- rodel- en skeletonbaan in Cortina d'Ampezzo op tijd klaar voor de Winterspelen van volgend jaar? Dat is de grote vraag waar 1 jaar voor de start van de Winterspelen nog geen pasklaar antwoord op te geven is. Die onzekerheid leeft ook bij Kim Meylemans, die volgend jaar voor de derde keer België wil vertegenwoordigen in het skeleton op de Winterspelen. "Het is een heel rare situatie, maar ik denk wel dat het zal lukken", vertelt ze. De baan is een prestigeproject geworden voor Matteo Salvini, de Italiaanse minister voor Infrastructuur en Transport. Elke dag wordt er van 6 uur 's ochtends tot 1 uur 's nachts gewerkt in Cortina.

Er wordt nog hard gewerkt aan de nieuwe Eugenio Monti-baan in Cortina d'Ampezzo.

"De baan in Cortina zal misschien niet de meest afgewerkte accomodatie zijn, maar ze zullen er wel alles aan doen om de baan afgewerkt te hebben", denkt Meylemans. De komende weken worden cruciaal. Begin maart moet er gestart worden met het ijs aan te maken, want eind maart moet de baan zijn eerste goedkeuring krijgen van het IOC, het organisatiecomité en de federaties van bobslee, rodelen en skeleton. In november volgt dan de lakmoesproef. Vanaf 7 november is er een trainingsperiode gepland op de olympische baan, van 17 tot 23 is er een Wereldbekermanche voor zowel bobslee, rodelen als skeleton. "Dat wordt een belangrijke afspraak aan het begin van het olympische seizoen", weet Meylemans.

"Vreugde voor Winterspelen in Europa is groot"

Meylemans hoopt vurig dat ze volgend jaar in Cortina mag afdalen op haar slee. "Het zou jammer zijn als het weer Winterspelen zouden zijn, die niet aanvoelen als Spelen. De Winterspelen in China waren niet echt een olympische ervaring." Dat is een understatement, door de strikte coronaregels hadden atleten weinig vrijheid in 2022 en tot overmaat van ramp testte Meylemans bij aankomst in China positief op covid. Daardoor moest ze dagenlang een strikte quarantaine respecteren. "De Olympische Spelen zijn het grote moment waar we naartoe werken en de vreugde is groot om de Winterspelen voor een keer in Europa te hebben en er ook een beetje meer van te kunnen genieten." "De Spelen van Parijs hebben getoond dat de olympische geest én sfeer nog bestaat, want dat was wat verloren gegaan bij de vorige edities. Parijs heeft weer nieuw leven geblazen in de olympische gedachte en daar kijk ik vooral naar uit."

Ik zit liever in Lake Placid waar we ons als atleten kunnen focussen op de wedstrijd, dan in de chaos op een niet-afgewerkte baan. Kim Meylemans