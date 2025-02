Is het pad voor Thibaut Courtois geëffend? Rode Duivels halen Genk-keeperstrainer Guy Martens (voorlopig) aan boord

Nieuwbakken bondscoach Rudi Garcia gaf bij zijn aanstelling aan dat hij "rekent op Thibaut Courtois".



De Belgische topdoelman keerde de Rode Duivels anderhalf jaar geleden de rug toe na een conflict met oud-bondscoach Domenico Tedesco.



Maar nu de Duitser ingeruild is voor een Franse bondscoach, lijkt de deur weer open te staan voor een terugkeer.



Dat Guy Martens nu toegevoegd wordt aan de staf van de Rode Duivels, kan een extra duwtje zijn om Courtois te overtuigen.



De 66-jarige Martens is keeperstrainer bij KRC Genk en was destijds de man die Courtois mee heeft laten ontpoppen bij de Limburgers.



Het is wel een "voorlopige" toetreding, want Martens is enkel voorzien voor de dubbele confrontatie tegen Oekraïne in de Nations League maart. Of de keeperstrainer ook daarna aan boord blijft, is nog niet geweten.