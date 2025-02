Geen ontknoping in Superprestige: vermoeide Ceylin Alvarado zet punt achter crosswinter

We krijgen morgen in Middelkerke dan toch geen tweestrijd om de eindzege in de Superprestige. Ceylin Alvarado, die 2e staat op 1 punt, laat verstek gaan voor de resterende veldritten deze winter. Dat betekent dat Lucinda Brand zich met zekerheid tot eindwinnares van de Superprestige kroont.

De opdracht voor Ceylin Alvarado was duidelijk: als ze morgen in Middelkerke voor Lucinda Brand zou eindigen, zou ze op het nippertje nog met de eindzege aan de haal gaan in de Superprestige.



Maar helaas voor de spankracht zal Alvarado geen rugnummer meer opspelden deze winter.



"Door aanhoudende vermoeidheid en een recente infectie is rusten nu de beste keuze", meldt haar team Fenix-Deceuninck.



"Daardoor zal Ceylin morgen in Middelkerke niet kunnen strijden voor de eindzege in de Superprestige."



Alvarado opende haar seizoen als een bliksemschicht met 3 zeges op een rij. Na een moeilijke kerstperiode sluit ze deze winter af met 9 bloemenruikers.