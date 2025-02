Een voetbalspel is al 20 jaar de ultieme verslaving van laptoptrainers, nu komt het plots niet uit: "Zuur gevoel"

Het voetbalsimulatiespel, waarin je zelf in de huid van een voetbalcoach kan kruipen, is al sinds 2004 razend populair. Met Dender de Champions League winnen? Het kan zomaar, als je je innerlijke Hein Vanhaezebrouck bovenhaalt.

"Als je dacht dat ik druk aan het noteren was, was ik eigenlijk gewoon voortdurend op de spatiebalk aan het drukken om mijn wedstrijd te simuleren met een of andere onbekende club uit Slowakije."

Een mening die Sporza-surfer Lenart Timmermans, die honderden uren aan het spelletje spendeert, beaamt. "Het is goed dat ze geen spel uitbrengen dat nog niet af is. Dat zou nog frustrerender zijn."

Het spelletje is dan ook "extreem verslavend", geeft Tom van Stam, auteur bij entertainmentwebsite IGN Benelux, toe. "Je begint met een transfer hier, een wedstrijdje daar en voor je het weet is het 4 uur 's nachts."

Voor de Football Managers zit er dan ook niets anders op dan terug te grijpen naar de editie van 2024 om zich uit te leven in hun virtuele dug-out.

"Maar lang houd je dat niet vol", stelt Hermes Maes. "Na een tijdje heb je alles wel al zien passeren. Ik zit met mijn campagne ondertussen al in 2060. Dan begint het toch wat repetitief te worden."

"Een grote make-over was dan ook nodig. Je kunt niet 8 keer hetzelfde spel uitbrengen en gewoon het hoofdmenu aanpassen. Daar kun je geen geld voor blijven vragen."

En voor Sam Kerkhofs is het extra balen. Zijn Sporting Hasselt dwong vorig jaar de promotie af naar 1e nationale - het laagste niveau dat in België beschikbaar is in Football Manager. "Ik zou dus voor het eerst zelf in het spel zitten, maar dat is nu dus niet waar."