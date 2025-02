Arnaud De Lie na uitgestelde seizoensstart: "Geen goeie voorbereiding, maar ik voel me goed"

Nadat hij zijn eerste koersen op Spaanse bodem had moeten uitstellen, verzamelt Arnaud De Lie in de Ster van Bessèges deze week zijn eerste competitiekilometers. "De Omloop Het Nieuwsblad? Dat is nog een tijdje, hé", blijft hij rustig.

Twee weken geleden liet Lotto weten dat Arnaud De Lie zijn eerste koersen van het seizoen moest schrappen na een val op training. Zijn knie speelde hem parten.

Geen Spaanse koersen dus, wel de Ster van Bessèges als seizoensopener. In de voorbije sprints eindigde de Belgische kampioen 7e en 32e.



"Het zijn nog niet de uitslagen die ik wil, maar het gaat ook om het gevoel tijdens de koers en ik voel me goed", zegt De Lie in Frankrijk.

"Of ik nog hinder ondervind van mijn val? Dat gaat wel. Het is niet de beste voorbereiding geweest voor mijn eerste koers, maar ik voel me goed en ik heb vertrouwen."

Over 3 weken wil De Lie schitteren in de Omloop. "Dat is nog een tijdje, hé."