Arnaud De Lie knalt naar dubbelslag in chaotische etappe van onthoofde Ster van Bessèges

De eerste zege voor Lotto is binnen! Arnaud De Lie hield met machtige halen Arnaud Démare af in een uitgeregende massasprint. Onze landgenoot is ook meteen de nieuwe leider. De etappe werd ontsierd door een auto die het parcours was opgereden, 8 teams trokken zich na dat incident terug uit de wedstrijd.

Daags nadat een auto het parcours was opgereden was het vandaag weer prijs in de Ster van Bessèges.



Een half uur na de start stonden de renners bij het opdraaien van een rotonde plots oog in oog met een autobestuuder.



Het peloton zette voet aan grond en ging in debat met de wedstrijdleiding, waarna 8 van de 21 teams beslisten om zich definitief terug te trekken.



Het ging om onder andere Lidl-Trek, Ineos Grenadiers, Red Bull-Bora-Hansgrohe en Soudal-Quick Step, de ploeg van leider Paul Magnier.





Na de herstart waren nog zo'n 90 renners in koers. Dylan Teuns deed op de uitgeregende omloop een gooi naar de ritzege, maar zag zijn poging stranden op 4,5 kilometer van de streep.



De eindsprint draaide uit op een tweestrijd tussen Arnaud De Lie en Arnaud Démare. De Belgische Arnaud kwam als winnaar uit de bus na een machtige sprint. Zijn eerste zege in 2025.



De Lie neemt ook de leiderstrui over van Magnier, die met zijn team uit de wedstrijd is gestapt.