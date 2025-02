Aftellen naar dé onverwachte clash in deze fase van de Champions League: "City zal een pak rammel krijgen van Real Madrid!"

We zitten nog lang niet aan de finale, maar in de Champions League wordt vanavond en volgende week wel al de kraker tussen Manchester City en Real Madrid geserveerd. Een van die grootmachten moet het kampioenenbal straks dus vroegtijdig verlaten. De gesprekspartners van Sporza Daily hoeven niet lang te zoeken naar een favoriet.

Commentator Peter Vandenbempt verlekkert zich duidelijk op de dubbele ontmoeting tussen Manchester City en Real Madrid. "We kunnen nu al zeggen dat het onwaarschijnlijke wedstrijden worden", voorspelt Vandenbempt in Sporza Daily.

City en Real hebben elkaar de voorbije seizoenen meermaals ontmoet. "Telkens was City royaal baas over de 2 ontmoetingen. Het was veruit de betere ploeg met ontelbaar veel kansen, maar toch gingen ze er 2 keer uit."

"Real slaagt er vrijwel altijd in om City bijna tot wanhoop te drijven. Er is altijd wel iemand die ervoor zorgt dat City toch het onderspit delft."

Real deed dat de voorbije seizoenen als underdog, maar "nu liggen de kaarten anders", zien onze gesprekspartners.

"Door de kwetsbaarheid van City zal er geen houden zijn aan Real, dat veruit de favoriet is."

"City heeft wel nieuwe spelers aangetrokken. Dat zijn niet de grootste namen, maar ze betalen er nog altijd heel veel voor. En hun kern zal completer zijn met de terugkeer van enkele spelers."

"Maar op basis van het huidige seizoen en de instabiliteit zullen ze een pak rammel krijgen van Real", besluit Vandenbempt met lichte zin voor overdrijving.