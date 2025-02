1 mei of 14 mei: datum voor finale van de Croky Cup ligt nog niet vast

Club Brugge en Anderlecht spelen de finale van de Croky Cup, maar wanneer kijken ze elkaar in de ogen in het Koning Boudewijnstadion?

Voor aanvang van het seizoen was 1 mei als datum geprikt, maar de Pro League tekende toen al voorbehoud aan.

"De finale van de Croky Cup wordt in principe gespeeld op donderdag 1 mei 2025 in het Koning Boudewijnstadion van Brussel, tenzij een van de finalisten de halve finales van de Champions League of UEFA Europa Conference League zou bereiken", klonk het in juni vorig jaar.

Maar ook het veiligheidsdossier heeft een impact op de datum. Aangezien de bekerfinale als een risicomatch kan en/of zal bestempeld worden en 1 mei een feestdag is, dreigt een gebrek aan beschikbare politiediensten. 14 mei is dan een alternatief.