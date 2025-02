"Ze f*cken ons": Besnik Hasi schuwt zware woorden niet richting scheidsrechters na dubieuze VAR-lijn en late gelijkmaker

De stoom kwam nog net niet uit zijn oren. Besnik Hasi vond het helemaal niet kunnen dat de gelijkmaker van Gambor tegen zijn KV Mechelen goedgekeurd werd door de VAR. "Hoe kan ik het hoofd koel houden? Ik snap het niet dat die goal telt. Ze trekken een officiële lijn waar Gandelman de bal nog niet raakt en hun speler (Gambor, red) is nog aan het lopen. Ze stoppen het beeld voor hij de bal geraakt heeft. En dat duurt nog 10 minuten, dat is niet normaal." Op de vraag of Hasi een uitleg gekregen heeft, is zijn antwoord heel duidelijk. "Ik moet geen uitleg hebben. Ze f*cken ons, dan geven ze een uitleg en dan moet je maar naar huis gaan slapen." "We hebben al veel zaken gehad tijdens wedstrijden met beslissingen tegen en dan gaan ze roepen dat je kalm moet blijven. Hoe kan ik kalm blijven? Het is gewoon niet correct."

Hasi was trouwens ook niet te spreken over bepaalde invallers. "Wij waren de betere ploeg. We konden meer scoren, maar als je bij 3-1 in de aanval gaat en Torunarigha heeft al geel en pakt hem vast."



"Waarom gaat hij dan niet naar de grond? Hij kan niet scoren op training, wat gaat hij nu dan proberen te scoren? Anders is het gewoon een rode kaart. We moeten slimmer zijn."



"We waren 60 minuten de betere ploeg en scoorden 3 mooie goals. De jongens zijn er vol voor gegaan, maar dan gingen een paar jongens over hun limiet en moesten ze vervangen worden. De invallers vielen niet goed in en we konden de bal voorin niet meer bijhouden. Dan weet je dat er ballen gedropt zullen worden in de 16."



"Maar de goal moest altijd afgekeurd zijn. Ik heb frustraties omdat je het niet verdient", besloot Hasi."