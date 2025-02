"Niet 100% zeker dat hij bij de ploeg blijft": bepaalt Tour-droom toekomst van Olav Kooij?

ma 10 februari 2025 11:00

Komt er straks een topsprinter vrij op de markt? Olav Kooij is einde contract bij Visma-Lease a Bike. "Olav wil graag eens de Tour rijden", klinkt het. Maar de ploeg kan de 23-jarige sprinter daar voorlopig geen beloftes over maken.

Een van de beste sprinters ter wereld zijn, maar niet voor de bloemen mogen sprinten in de Tour.



Olav Kooij zit bij Visma-Lease a Bike een beetje als een leeuw in een kooi gevangen wat zijn Tour-droom betreft. Want voor een pure sprinter is in de Tour-ploeg rond Jonas Vingegaard geen ruimte.



"Al is het niet onmogelijk om Kooij en Vingegaard ooit samen naar de Tour te sturen", vertelt Grischa Niermann (Head of Racing bij Visma-Lease a Bike).



"Olav is natuurlijk een sprinter. Op de voorlaatste klim zal hij geen kopwerk meer verrichten in het peloton. Dan zullen de media zeggen dat we een fout hebben gemaakt door een sprinter mee te nemen naar de Tour."



Kan die moeilijk te vervullen Tour-droom Kooijs toekomst bij Visma-Lease a Bike belemmeren? Want de Nederlandse topsprinter is dit jaar einde contract.



"Ik kan momenteel niet zeggen dat Olav 100% zeker bij ons team zal blijven. Het gaat om kansen en geld, we zullen daar tijdens het seizoen met elkaar over spreken."

OIav Kooij won vorig jaar een etappe in de Giro.

Giro met "ideale lead-out" Wout

Kooij zelf geeft aan dat hij "ernaar uitkijkt om in de komende jaren de Tour te rijden".



Maar dit seizoen is de Giro opnieuw de grote ronde waar hij op rittenjacht mag gaan. Kooij zal er een koppel vormen met Wout van Aert.



"Vorig jaar was dat ook het initiële doel: samen met Wout de Giro rijden. Maar om de gekende reden (de zware val van Van Aert in Dwars door Vlaanderen) is dat toen niet doorgegaan", zegt Kooij.



Hoe gaan Van Aert en Kooij de vlakkere etappes verdelen? "De sprintetappes die wat lastiger zijn, zijn voor Wout."



"De vlakkere sprintersaankomsten zijn dan weer mijn ding. Zo diep in de finale van die etappes heeft Wout een stuk meer overschot dan elke andere renner, dat maakt van hem de ideale lead-out."

Wout van Aert en Olav Kooij.

Dromen van klassiekers

Voor de Giro richt Kooij zijn vizier eerst op de klassiekers.



Kuurne-Brussel-Kuurne, Milaan-Sanremo, de Classic Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem prijken allemaal op zijn programma.



"De meeste hellingen in Kuurne-Brussel-Kuurne heb ik nog nooit gereden in koers. Maar deze winter heb ik er al een aantal verkend", verklapt Kooij.



"In Kuurne is het meestal een spel tussen het peloton en de aanvallers. We zijn sterk genoeg in de breedte om op beide fronten goed vertegenwoordigd te zijn."

De Scheldeprijs rijden we als ploeg niet. Maar ik zou die wel eens willen winnen. Olav Kooij