"Dit is onaanvaardbaar": opnieuw auto op parcours Ster van Bessèges, meerdere ploegen passen voor herstart

vr 7 februari 2025 14:00

Met de Ster van Bessèges gaat het van kwaad naar erger. Gisteren was er veel commotie nadat een auto op het parcours was beland, vandaag was er helaas een bisnummer. Het peloton pikte het nieuwe incident niet, maar na overleg met de wedstrijdorganisatie werd de koers hervat. Althans niet met een voltallig peloton, want meerdere teams zochten hun ploegbus op.

Donderdag reed een auto het peloton tegemoet tijdens de 2e etappe van de Ster van Besseges. Een aanrijding werd nog net vermeden, maar het incident lokte wel een valpartij uit in de buik van het peloton met Maxim Van Gils als een van de grootste slachtoffers. Zijn ploegleider Heinrich Haussler uitte gisteren nog zijn ongenoegen. "In deze koers zijn er overal auto's, geparkeerd langs de kant van de weg of aan het rijden. Het is gevaarlijk." Alsof de duivel ermee gemoeid is, was het ook vandaag al snel prijs. Bij een rotonde stonden de renners plots oog in oog met een autobestuurder, waarna ze stopten met koersen (in hondenweer). Enkele afgevaardigden van de rennersvakbond knoopten het gesprek aan met de wedstrijdleiding. Naar verluidt was niet iedereen even happig om weer van start te gaan, maar na ruim een halfuur sprongen de lichten dan toch (deels) op groen. De beklimming en de afdaling van de Cols des Brousses werden geneutraliseerd. Het nieuwe startschot werd daardoor na ruim 20 kilometer gegeven. Maar na het overleg werd ook de 2e beklimming geschrapt en werd beslist om de uitslag vast te leggen bij de eerste passage aan de finish. De extra lokale lus is gesneuveld. Dat was niet voldoende voor sommige ploegen: renners van onder meer Soudal-Quick Step, Decathlon-AG2R, Red Bull-Bora-Hansgrohe, EF-EasyPost, Lidl-Trek, Uno-X en Ineos Grenadiers zetten vroegtijdig koers naar de ploegbussen.

Teams uiten onvrede

"We vinden dit onaanvaardbaar", schrijft Soudal-Quick Step over de vele incidenten. "De veiligheid van onze renners en staf gaat boven alles. Daarom passen we voor de herstart van deze rit." Hetzelfde verhaal horen we bij Lidl-Trek. "De veiligheid primeert en wat ons betreft werden er niet voldoende inspanningen geleverd." Of de betrokken ploegen ook helemaal uit de koers stappen of morgen weer worden opgevist, is niet duidelijk.

Ex-renner Thomas De Gendt juicht het protest toe: "Misschien zullen organisatoren en de UCI nu luisteren. Anders blijven we gewoon aapjes in het circus"