"Als we wachten tot er incident gebeurt, is het te laat": Yves Lampaert stapt uit koers en gaat "op familiebezoek" bij oom

vr 7 februari 2025 19:00

Door een nieuw incident met een auto op het parcours besliste Soudal-Quick Step om al zijn renners uit koers te halen. "Bepaalde ploegen hebben zich aan hun woord gehouden", vertelt Yves Lampaert (33) vanuit de chambre d'hôte van zijn oom.

"Gisteren kwam een auto in tegengestelde richting op ons afgereden. Gelukkig hebben we daar goed op gereageerd door te vertragen."



"Vandaag waren we nog maar net vertrokken of er was weer een auto die zich nog net voor het peloton op het parcours schoot."

Yves Lampaert getuigt over de gevaarlijke toestanden in de Ster van Bessèges.



Samen met zijn ploeg besliste de West-Vlaming om de Franse rittenkoers te verlaten.



"We moeten als renners al bezig zijn met de wegeninfrastructuur. Als we dan ook nog eens rekening houden met auto's die op het parcours komen, dan wordt het wel een beetje tricky."



Er was gisteren met de rennersvakbond afgesproken dat we bij een nieuw incident de koers zouden neutraliseren en desnoods stoppen. Yves Lampaert

Dat Soudal-Quick Step vandaag bij een nieuw incident samen met andere teams de strijd zou staken, was een scenario dat gisterenavond al afgeklopt was.



"Er was gisteren met de rennersvakbond CPA afgesproken dat we bij een nieuw incident de koers zouden neutraliseren en desnoods stoppen."



"Bepaalde ploegen hebben zich aan hun woord gehouden. Vooral dan de ploegen met slagkracht, zij hebben beslist om uit de koers te stappen."



"We maken hiermee een statement naar de organisatie toe dat veiligheid toch wel heel belangrijk is voor ons en de ploeg."

Trainen bij zijn oom

Lampaert staat 100% achter de beslissing van zijn ploeg om de koers te verlaten.



"Ik vond het wel een spijtige beslissing naar de organisatie toe, want de Ster van Bessèges is een mooie koers."



"Maar als we moeten wachten totdat er een incident gebeurt met auto's, dan is het te laat."



In België wordt de veiligheid altijd gegarandeerd bij wielerwedstrijden. Waar knelt het schoentje in Bessèges?



"Ze zijn hier onderbemand op vlak van seingevers. Als organisatie moet je je daar dan misschien aan aanpassen door met lokale rondes te werken. De UCI moet misschien ook duidelijke regels stellen zodat de veiligheid gegarandeerd kan worden."

Ik heb mijn intrek genomen in de chambre d'hôte van mijn oom om nog wat bij te trainen. Yves Lampaert

Lampaert verliest zo wel 3 koersdagen in zijn voorbereiding op de klassiekers.



Om dat te compenseren, blijft hij nog enkele dagen in Frankrijk om wat bij te trainen.



"Ik heb mijn intrek genomen in de chambre d'hôte van mijn oom. Het weer is niet fantastisch, maar zo ben ik toch nog eens op familiebezoek geweest", grijnst hij.

Volgende week zal Lampaert wat wedstrijdkilometers malen in Portugal, in de Figueira Champions Classic en de Ronde van de Algarve.



Daarna wacht al het openingsweekend.