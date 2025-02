Zucht van opluchting bij finalist Anderlecht: "Deze ploeg wil voor elkaar door het vuur gaan"

do 6 februari 2025 22:59

"Opluchting" was het woord dat het gevoel van Anderlecht het best samenvatte. Na een echte cupmatch heeft paars-wit zich geplaatst voor de bekerfinale. "We scoorden telkens op het goeie moment", beseften ze bij de finalist.

"Wat ik voel? Opluchting", vertaalde Mario Stroeykens zijn gevoelens na de 2-2 op de Bosuil. Anderlecht plaatste zich zo voor de bekerfinale. "Het was niet gemakkelijk vandaag. We hebben niet ons beste voetbal gespeeld, maar we wisten dat het hier moeilijk zou zijn." "In de eerste helft hadden we een plan. We zouden moeten verdedigen, want Antwerp heeft een goeie thuisreputatie." "We kwamen achter en dat maakte het moeilijker, maar we bleven rustig. We wisten wat we moesten doen en we scoorden telkens op het goeie moment de gelijkmaker." Uitgerekend de bekritiseerde Leander Dendoncker trok de kwalificatie over de streep. "Top, hé! Iedereen heeft zijn taak. Leander valt in, brengt fysieke kracht en scoort." En nu wacht Club Brugge. "Als je je doel bereikt, moet je vooruit kijken. We kijken uit naar de finale."

Geen pretje op de bank