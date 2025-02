WK skiën: Stephanie Venier pakt voor eigen volk de eerste individuele titel in super-G, Vonn geeft op

do 6 februari 2025 13:53

Op de wereldkampioenschappen alpineskiën in Oostenrijk is de eerste individuele titel naar Stephanie Venier gegaan. De 31-jarige local schreeuwde het op de super-G uit toen ze in Saalbach 10 honderdsten van een seconde sneller bleek dan de Italiaanse Federica Brignone. Lindsey Vonn viel in haar eerste WK-race in 6 jaar uit na een technische fout.

Venier had op weg naar haar allereerste wereldtitel in haar carrière 1'20'47 nodig. Brignone finishte in 1'20"57, het brons werd 2 keer uitgereikt: de Amerikaanse Lauren Macuga en de Noorse Kajsa Vickhoff Lie eindigden allebei op 24 honderdsten.



De Italiaanse titelverdedigster Marta Bassino raakte niet verder dan de 16e plaats, op 1"63 van Venier.



De Zwitserse olympische kampioene Lara Gut-Behrami, ook leider in de tussenstand van de wereldbeker super-G, werd 8e op 7 tienden.



(lees voort onder foto)

Lindsey Vonn.

Lindsey Vonn haalde de finish niet, nadat ze al vroeg in de race een poortje geraakt had en daardoor haar evenwicht was verloren. Ze gaf met een pijnlijke grimas op.



De 40-jarige Amerikaanse vedette skiede haar eerste WK-race, sinds ze 6 jaar geleden haar afscheid aankondigde. Deze winter maakte de 82-voudige wereldbekerwinnares haar comeback.



Venier is geen veelwinnaar en was dan ook door het dolle heen. Het is haar eerste WK-goud. In 2017 won ze al eens zilver in de afdaling.



De Oostenrijkse schreef 3 wereldbekerwedstrijden op haar naam (2 afdalingen en 1 super-G).



Morgen werken de mannen hun super-G af. Het WK opende dinsdag met de gemengde parallelle slalom. Daarin ging de titel naar Italië.