Wat doet Dries Mertens nu? Belg gaat viraal met opvallende actie tijdens gewonnen bekerduel

Dries Mertens gaat viraal in Turkije. Dit keer niet met een goal of een geweldige assist, wel met een vreemde actie met zijn schoen. De Belg moest donderdag invallen tijdens het bekerduel tegen tweedeklasser Bolusport, maar in Noord-Turkije is het momenteel barkoud. Mertens probeerde daarom om wat warmte in zijn schoenen te blazen.

In Bolu, waar de match gespeeld werd, is het momenteel zo'n 4 graden onder het vriespunt.



Dat weerhield Galatasaray er niet van om vlot afstand te nemen van de tweedeklasser ondanks een verrassende vroege achterstand. Maar nog voor rust keerde de Turkse topclub de scheve situatie om via winteraanwinst Alvaro Morata en Eyup Aydin.



In het slotkwartier dikten Yusuf Demir en Ahmed Kutucu de score nog aan. Mertens viel in de 79e minuut in, maar kon geen goal meer forceren.

Het format voor de Turkse beker bevat sinds dit seizoen een groepsfase. Galatasaray staat momenteel tweede met vier punten in groep C. De top twee van de vier groepen van zes plaatst zich voor de kwartfinales. Op 26 februari wordt de derde en laatste speeldag afgewerkt, Mertens en co ontvangen dan Konyaspor.