VIDEO: Belgian Cats wonnen heenmatch in Azerbeidzjan met 108 (!) punten verschil, bekijk de ruime samenvatting

Vanavond nemen de Belgian Cats het in Oostende in de EK-voorronde op tegen Azerbeidzjan. Het Oost-Europese land is het zwakke broertje in de kwalificatiegroep. Op 12 november 2023 wonnen de Belgische basketbalsters op verplaatsing met liefst 108 punten verschil: 28-136. Ze wilden toen gepast reageren na het verrassende verlies enkele dagen eerder tegen Polen. En of Azerbeidzjan dat geweten heeft. Bekijk nog eens de samenvatting van de heenmatch.