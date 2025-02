Uniek profiel van bijna 2 meter en toptalent uit korfbalfamilie: wie zijn de twee tienerdebutanten bij de Belgian Cats?

do 6 februari 2025 16:13

Een surprise van de nieuwe chef. Bondscoach Mike Thibault haalde met Laura Vilcinskas en Zhen Verburgt twee nieuwkomers bij zijn eerste selectie van de Belgian Cats. Talenten van 16 en 17 jaar die tonen dat de toekomst van de Belgische basketbalvrouwen mooi oogt. "Ze hebben onmiskenbaar potentieel."

Twee namen voor de toekomst? Naast vaste waarden Emma Meesseman, Julie Vanloo en Julie Allemand had kersvers bondscoach Mike Thibault meteen een verrassing in petto. Met Laura Vilcinskas (16) en Zhen Verburgt (17) haalde hij twee jonkies bij de Belgian Cats. In het EK-kwalificatieduel tegen Azerbeidzjan, in een uitverkochte Coretec Dome in Oostende, mogen ze vanavond al eens proeven van de sfeer en misschien ook van speelminuten.

Uniek profiel

Laura Vilcinskas, amper 16 jaar, doet in België misschien nog geen belletje rinkelen, maar in de Verenigde Staten staan de clubs naar verluidt in de rij om het Belgische talent in te lijven. Met haar lengte - 1,97(!) meter - heeft ze dan ook een belangrijke troef, met dank aan goede genen. Vader Antanas, zelf 2,11 m, speelde nog bij de Leuven Bears, en de moeder van Laura was een olympische handbalster voor Hongarije. Pas op haar 13e pikte ze de basketbalmicrobe echt op in Waregem, maar dat ze potentieel had, zag coach Frederic Claessens meteen. "Ze heeft een uniek profiel", zegt de vader van Belgian Cat Nastja Claessens. "Een speelster van 1,97 m groot, die ook nog eens goed loopt en balgevoel heeft, dat hebben we eigenlijk niet bij de Cats. Ze heeft onmiskenbaar potentieel."

Bij het opleidingsteam van Waregem was de ruwe diamant al wat gepolijst, vorig jaar nam landskampioen en bekerwinnaar Kangoeroes Mechelen het toptalent over. "Laura is heel ambitieus", zegt Claessens, die Vilcinskas met spijt in het hart zag vertrekken bij Waregem. "Ze is leergierig en wil alles perfect kunnen, misschien soms te snel." "Ze is wel blessuregevoelig, door haar gestalte. Dit jaar was ze al een tijdje out met een knieblessure. Laat haar dus op haar gemak komen, want als ze haar gaan forceren, zal ze van blessure in blessure sukkelen."

Laura Vilcinskas.

Op het EK U16 van vorige zomer was Vilcinskas al goed voor gemiddeld 14 punten en 8 rebounds per wedstrijd, waarmee ze de Young Cats aan een 5e plek hielp.

Is ze een toekomstige sterkhouder van de Cats? "We moeten haar tijd geven om te rijpen", besluit Claessens. "Bondscoach Philip Mestdagh zal bij Emma Meesseman ook niet gedacht hebben dat ze de beste speelster ter wereld zou worden toen ze 16 jaar was."

"Meesseman had ook een uniek profiel, maar het is het pad dat de speelsters bewandelen dat uitmaakt hoe ver ze raken." Begint het pad van Vilcinskas vanavond tegen Azerbeidzjan?

Korfbal? Basketbal!

Ook Zhen Verburgt, de andere nieuwkomer bij de Belgian Cats, kreeg topsport met de paplepel ingegoten. Haar ouders waren allebei korfballers, haar vader werd meermaals verkozen tot speler van het jaar. Toch kreeg Zhen op 5-jarige leeftijd geen korfbal, wel een basketbal in haar handen. Haar vader schoolde zich zelfs om tot basketbalcoach om zijn dochter te begeleiden in Schelle. Ondertussen maakt de 17-jarige Verburgt elke week het mooie weer bij Phantoms Boom, gedeeld 4e in de Belgische hoogste klasse. Voor coach Philippe Wolk, die het talent al van haar 11 jaar onder zijn hoede heeft, kwam de oproepbrief voor de Belgian Cats niet als een enorme verrassing.

"Zhen heeft veel fysieke kwaliteiten", opent de coach van Boom. "Ze is ongelofelijk atletisch, heel sterk, kan hoog springen en is ook nog eens zeer snel. De laatste jaren heeft ze ook een goed shot ontwikkeld." Met haar kwaliteiten komt Verburgt het best uit de verf rond de driepuntlijn. "Maar je kan niet zomaar zeggen dat ze de nieuwe Antonia Delaere is", aldus Philippe Wolk. "Ze is meer een combinatie van meerdere speelsters." Voor Wolk is met de selectie van Verburgt en Vilcinskas duidelijk dat "de nieuwe talenten klaarstaan". "Twee speelsters, die de vorige keer aan een Be Gold-stage hebben meegedaan, zitten nu bij de Cats. Dat is een goede motivatie voor de jongeren."

Zhen Verburgt.

Met oog op Spelen 2028