Stiekeme veldritfan Isaac Kimeli prikt doelen met nieuwe coach: "Hij bezit de heilige drievuldigheid"

za 8 februari 2025 10:53

Isaac Kimeli (30) is nog niet klaar met de piste. Voor hij zich vanaf volgend jaar op de marathon zal focussen, wil hij komend seizoen het Belgische record op de 5.000 meter verbeteren. Kimeli is, ondanks een gedwongen coachwissel in de eindejaarsperiode, goed aan het nieuwe jaar begonnen.

In januari liet Isaac Kimeli zich al opmerken in Valencia. "In een hele sterke race verbeterde ik het Belgisch record op de 10 kilometer op de weg, ook de op 5 na beste Europese tijd", vertelt hij. "Ik was heel verbaasd dat dat al was gelukt. Want ik werkte toen nog maar pas samen met mijn nieuwe coach Ivo Roelandt." En hij wil meer: "Dit weekend ga ik op zoek naar het Europese record op de 5 kilometer op de weg in Monaco. 13'12" is de te kloppen tijd en dat is haalbaar." Kimeli kwam in 2009 in ons land terecht en bijna meteen rolde hij de atletieksport in. Zo’n 15 jaar lang werkte hij samen met Tim Moriau als coach. Maar eind vorig jaar koos die voor Club Brugge en kwam er een breuk. Een afscheid dat Kimeli nog altijd wat op de maag ligt: "Op het EK veldlopen in Antalya moest ik het zonder begeleiding doen." "Als je tegen toppers als Ingebrigtsen loopt, moet je mentaal en fysiek helemaal top zijn, maar dat lukte toen niet helemaal", aldus Kimeli, die op het EK vierde werd op twee seconden van het podium. “Meteen na het EK ging ik op zoek naar een andere coach. Ivo Roelandt was mijn eerste keuze, hij woont maar vijf minuten van mij en is heel ambitieus."

Dit weekend ga ik op zoek naar het Europese record op de 5 kilometer op de weg in Monaco. 13'12" is de te kloppen tijd en dat is haalbaar. Isaac Kimeli

Logica in de planning

"Ik heb niet getwijfeld, maar heb wel goed bekeken of ik hier de tijd voor had om het goed te doen", legt Ivo Roelandt zelf uit. "Isaac beschikt over de heilige drievuldigheid: hij heeft talent, hij werkt graag en hij staat mentaal sterk." "Grote aanpassingen hebben we in de trainingen niet meteen gedaan, want je lichaam moet zich daar natuurlijk aan aanpassen", zegt Kimeli over de nieuwe samenwerking. "Eén van de dingen waar ik wel meteen aandacht aan gaf, is logica in zijn planning krijgen", vervolgt Roelandt. "Het idee om in december al een marathon te lopen hebben we wat opgeschoven, want dat vergt een hele specifieke aanpassing." "We zagen op de Spelen in Parijs (waar Kimeli 8e werd in de finale van de 5.000 meter), dat er nog heel wat potentieel in zit. Een prestatie die misschien nog te veel wordt onderschat: het had eigenlijk ook een top 5 kunnen zijn voor Isaac", stelt de coach.

Isaac Kimeli in Parijs.

Belgisch record

En dus wil Isaac Kimeli zich dit seizoen nog volop op de piste focussen. "Ik ben er zeker nog niet klaar mee", zegt hij.

"Het WK atletiek in Tokio is het hoofddoel en ik wil er dit jaar alles aan doen om het Belgisch record van Mohammed Mourhit op de 5. 000 meter te verbeteren." "En ook mijn persoonlijk record op de 1.500 meter (3'36") staat er al bijna tien jaar. Daar wil ik deze zomer een stukje van af." "Deze zomer enkele keren een 1.500 meter lopen kan in zijn voordeel zijn voor de 5.000 meter", vult Roelandt aan. "We gaan ook zijn kracht- en stabiliteitstraining structureren."

WK veldrijden

De sportieve doelen zijn dus duidelijk voor Isaac Kimeli en tussendoor maakt hij ook tijd om andere sporten te volgen. Zo spotte Sporza hem op het WK veldrijden in Liévin. "Oei, dat wist mijn coach eigenlijk niet", aldus Kimeli, die een echte sportfreak blijkt. "Het was mijn verjaardag en ik wou er graag bij zijn. Je kan veel leren van andere sporten." "Wout van Aert en ook Remco Evenepoel ken ik intussen een beetje sinds de Olympische spelen in Parijs", verrast Kimeli. "Evenepoel gaf mij toen ook wat tips, over het belang van je slaap én je voeding." "Ik had hem eigenlijk licht afgeraden om naar het WK te gaan, in de kou en in de drukte", aldus coach Roelandt. "Maar goed, hij zit hier, hij is oké, dus we zullen het vergeven, hé."