Soren Waerenskjold is ster van de dag in Bessèges met machtige sprint, Magnier blijft leider

Soren Waerenskjold heeft met een machtige sprint de tweede etappe in de Ster van Bessèges op zijn naam gezet. De Noor van Uno-X counterde een late uitval en hield Arnaud Démare en Paul Magnier af. Die laatste blijft wel leider na zijn zege van gisteren. Jordi Meeus (4e) was de beste Belg.

In de openingsetappe konden alle explosieve types hun dynamiet nog sparen voor de slotkilometer, vandaag lagen de pukkels toch wat meer verspreid over het parcours.



Het peloton trok na twee lussen met de Côte de Montagnac naar een dubbele passage over de Côte de Cabrières (4,7 km aan 3,2%).



Helaas voor het pak had niet iedereen in Frankrijk dat parcours even goed bestudeerd, want plots draaide een auto de weg op. Een schrikmomentje voor het peloton, waar een klein trosje tegen het asfalt dook.



De trein denderde daarna gewoon voort, want op de laatste helling van de dag - zo'n 10 kilometer van de streep - lag nog heel wat werk op de plank. De vroege vlucht had nog steeds een mooie bonus.



Maar op 5 kilometer van de streep konden de ogen van de sprinters dan toch beginnen te fonkelen. De laatste vogel werd onder impuls van Soudal-Quick Step gekortwiekt.

Punchtalent Paul Magnier had zijn zinnen duidelijk gezet op een nieuwe triomf, maar Marijn van den Berg gooide die plannen met een late uitval in de war.

Søren Wærenskjold remonteerde de Nederlander en liet niemand meer terugkeren. Démare en Magnier hielden Jordi Meeus van een tweede podiumplek in twee dagen.