Real Madrid-icoon en vijfvoudig Champions League-winnaar Marcelo (36) zet een punt achter zijn carrière

De Braziliaanse linksachter Marcelo zet op zijn 36e een punt achter zijn voetbalcarrière. Marcelo speelde het grootste deel van zijn loopbaan voor Real Madrid, waar hij onder meer 6 landstitels won en 5 keer de Champions League-trofee in de lucht mocht steken. In totaal verzamelde de Braziliaan liefst 25 trofeeën.

De trofeeënkast van Marcelo is met 25 stuks dus rijkelijk gevuld. Toch is de Braziliaan nog niet klaar met het voetbal. "Mijn verhaal als speler stopt hier, maar ik heb het voetbal nog veel meer te bieden", vertelde hij in zijn afscheidsvideo.

Bij Real Madrid konden ze het afscheid van een van hun chouchous uiteraard niet zomaar voorbij laten gaan. De Koninklijke bracht op sociale media nog eens hulde aan zijn tovenaar op linksachter.

"We willen graag onze dankbaarheid uitspreken richting Marcelo", openen de Madrilenen. "Hij behoort tot de geschiedenis van Real Madrid en is een van de grote legendes van de club en het internationale voetbal."

"Marcelo kwam in 2006, op 18-jarige leeftijd, bij Real Madrid aan en was een essentiële speler in een van de meest succesvolle periodes in de 122-jarige geschiedenis van de club."

Mooie woorden voor de publiekslieveling. Ligt er in de toekomst nog een functie voor hem te wachten in het Bernabéu?