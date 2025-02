Razendsnel ontslag, Sven Mislintat na amper 9 maanden al weggestuurd bij Dortmund

Twee weken na het ontslag van hoofdcoach Nuri Sahin moet Borussia Dortmund op zoek naar een nieuwe technisch directeur. In een kort statement bevestigt de club dat Sven Mislintat na amper 9 maanden al zijn C4 heeft gekregen.

Borussia Dortmund moet op zoek naar een nieuw technisch directeur. De 52-jarige Sven Mislintat werd donderdag per direct ontslagen.

Mislintat werkte sinds mei voor 'Die Borussen', waar hij eerder nog zijn naam maakte als talentontdekker.

Tussen 2006 en 2017 bracht hij als hoofdscout onder anderen Pierre-Emerick Aubameyang en Ousmane Dembélé naar het Westfalenstadion.

Maar zijn tweede periode bleek minder succesvol.

Na een magere transferzomer kampeert Dortmund op een 11e plek in de Bundesliga. Weliswaar op slechts vier punten van de top 4, dat recht geeft op een Champions League-ticket.

Ook binnenskamers verliep niet alles vlekkeloos. De Duitser leefde al langer op gespannen voet met sportief directeur en Dortmund-coryfee Sebastian Kehl.

Het vertrek van Mislintat komt middenin berichten over een machtsstrijd in het bestuur van Dortmund, waar later dit jaar topman Hans-Joachim Watzke vertrekt.

Twee weken geleden vloog ook trainer Nuri Sahin al buiten.



Hij werd opgevolgd door Niko Kovac (ex-Bayern en Frankfurt), die volgend weekend voor het eerst langs de zijlijn staat tegen Stuttgart.

Voor Mislintat is het zijn tweede snelle ontslag op rij. Vorig seizoen hield hij het bij de Nederlandse topclub Ajax amper vier maanden vol, na een rampzalige seizoensstart en een resem mislukte transfers.