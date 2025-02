Op naar grootste Belgische delegatie op de Winterspelen? "Beter niveau dankzij professioneler beleid"

Nog 365 dagen en dan gaan de Winterspelen van start in Milaan en Cortina. Onze podcast Sporza Daily zorgt vandaag voor de plechtige prelude. Waar staan onze atleten? Met hoeveel zullen ze zijn en wie moet voor de medailles zorgen?

"Onze huidige schatting is dat de Belgische delegatie voor de Winterspelen van Milaan en Cortina even groot zal zijn als de Winterspelen van 1936 in Garmisch-Partenkirchen. Dat kan dus gaan om 30 atleten." Aan het woord is Olav Spahl, topsportdirecteur van het BOIC en toekomstig delegatieleider voor België op de Winterspelen van 2026. In 1936 vaardigde België 27 atleten af. "In Peking waren we met 19 atleten, in Pyeongchang met 22. Het is natuurlijk altijd afhankelijk van de kwalificaties en daarbij is het vooral belangrijk of we met estafetteteams of achtervolgingsteams gaan in biatlon, shorttrack of schaatsen. Dat bepaalt de grootte van onze delegatie."

Twaalf jaar geleden waren er amper 7 Belgen op de Winterspelen van Sotsji, welke verklaringen ziet Spahl voor die groei? "Het eerste aspect zijn de nieuwe sporten, zo hebben we met Maximilien Drion du Chapois een Belg in de ski-mountaineering." "Het tweede aspect is de internationale concurrentie. In vergelijking met Peking zijn de atleten uit Rusland en Wit-Rusland nog uitgesloten van internationale wedstrijden. Dat is zeker een factor die kan bijdragen." Maar misschien is het derde aspect nog crucialer. "Qua ondersteuning en werking zijn we professioneler geworden. Die ondersteuning is fel verbeterd ten opzichte van Peking: ofwel kunnen atleten aansluiten bij sterke internationale trainingsgroepen ofwel kunnen we die trainingsgroepen zelf opstarten."

Welke Belgen moeten voor de medailles zorgen?

Eén jaar voor de start van de Winterspelen moeten de meeste kwalificatieperiodes nog beginnen. Spahl schuwt dus de grote uitspraken. "Het is nog te vroeg om al voorspellingen te doen voor volgend jaar, maar we zien wel een goed niveau." "Atleten zoals Bart Swings en Hanne Desmet doen het nog altijd goed en anderen zoals Kim Meylemans, Loena Hendrickx en Nina Pinzarrone tonen hun niveau op mondiaal vlak." "Daarachter zien we sporten die aansluiten op dat niveau: de alpineskiërs Armand Marchant en Sam Maes die top 10 kunnen halen op Wereldbekers en biatleten die bevestigen dat ze top 8 mogen ambiëren met de gemengde estafette of individueel met Lotte Lie of Thierry Langer. Maar de belangrijkste momenten, de WK's, komen er in de volgende weken nog aan."

De Belgische delegatie in Peking veroverde dankzij Swings (goud op de massastart) en Hanne Desmet (brons op de 1.000 meter) twee medailles. Dat schept ook verwachtingen voor Milaan en Cortina. "Die verwachtingen komen altijd van de atleten zelf", lacht Spahl. "Ik ga niemand iets opleggen of extra druk creëren. Maar wij hebben atleten die wereldtop zijn en voor medailles kunnen gaan." "Het is terecht als Swings en Stijn en Hanne Desmet die ambitie hebben. Meylemans is vandaag Europees kampioen en vice-wereldkampioene en heeft mooie resultaten laten zien dit winterseizoen."

