Ondanks spanningen in Oost-Congo gaat Ronde van Rwanda door: "Zeker van veilige wedstrijd"

Vorige week viel de miljoenenstad Goma in Oost-Congo in handen van de rebellengroep M23. Zij worden gesteund door Rwandese soldaten. Bij de gevechten zijn intussen al zeker 2.900 mensen om het leven gekomen.

Toch zou de Ronde van Rwanda kunnen doorgaan, bevestigt de organisatie in een persbericht. "De huidige situatie in het oosten van Congo is een conflict tussen de Congolese regering en een Congolese gewapende groep."

"Slechts één keer hebben die gevechten mensen aan de Rwandese kant van de grens getroffen", klinkt het. "Alle maatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat dit niet meer gebeurt."

"Het leven in Rubavu (aan de oevers van het Kivu-meer) en in heel Rwanda gaat normaal door. Als gevolg hiervan kan de Ronde van Rwanda doorgaan zonder wijzigingen aan het programma. De renners, teams en toeschouwers mogen zeker zijn van een veilig en plezierig evenement."

De Belgische wielerbond had de Ronde van Rwanda aangestipt om zijn WK-voorbereidingen te treffen. De Internationale Wielerunie (UCI) zei vorige week al dat ze "voorlopig" niet overweegt om het WK, dat gepland staat van 21 tot 28 september in Kigali, te verplaatsen.