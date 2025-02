Oklahoma City Thunder beloont rookie Ajay Mitchell met volwaardig NBA-contract

Het prima debuutseizoen van NBA-rookie Ajay Mitchell (22) mondt uit in een volwaardig contract bij Oklahoma City Thunder. Het zou gaan om een tweejarige deal, al werd dat niet bevestigd door OKC.

De eerste stapjes van Ajay Mitchell in de NBA gaan niet onopgemerkt voorbij. In 34 wedstrijden (1 basisplaats) kwam hij gemiddeld tot 6.4 punten, 2.0 rebounds en 1.7 assists in 16.5 minuten.



Begin januari werd zijn seizoen abrupt een halt toegeroepen door een operatie aan zijn teen, maar tijdens zijn revalidatie heeft Mitchell goed nieuws gekregen.

Mitchell had nu nog een "two-way contract": hij kan zowel in de NBA als in de G-League ingezet worden.



Er wordt aangenomen dat Mitchell net voor de start van de play-offs fit zal zijn, maar spelers met een "two-way contract" mogen geen play-offs spelen.

Wilde OKC doorgaan met Mitchell, dan moest zijn contract omgezet worden in een volwaardig NBA-contract. Dat is nu dus ook gebeurd.